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Елагин: как бы ни закончился финал клубного ЧМ, сезон оказался для «Челси» очень успешным

Елагин: как бы ни закончился финал клубного ЧМ, сезон оказался для «Челси» очень успешным
Энцо Мареска
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Российский комментатор Александр Елагин высказался о выходе английского «Челси» в финал клубного чемпионата мира. В 1/2 финала «Челси» обыграл бразильский «Флуминенсе» со счётом 2:0.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
08 июля 2025, вторник. 22:00 МСК
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Окончен
0 : 2
Челси
Лондон, Англия
0:1 Педро – 18'     0:2 Педро – 56'    

«Челси» – в финале! Как бы ни закончился решающий матч 13 июля, этот сезон-2024/2025 оказался для «синих» очень успешным. С одним из самых молодых составов в английской Премьер-лиге (самой жёсткой, самой скоростной и самой беспощадной) Энцо Мареска замкнул в итоге первую четвёрку, завоевав (именно завоевав) путёвку в Лигу чемпионов, и взял трофей Лиги конференций, сделав «Челси» первым в европейском футболе клубом, который побеждал в пяти главных турнирах УЕФА: Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций, Кубок обладателей кубов и Суперкубок Европы. Это выдающееся достижение!

Для меня совершенно очевидно, что «Челси» – тренерская команда. Видно, что ребята доверяют Мареске, а потому стараются максимально выполнять все его задумки на поле, но главное, что итальянец даёт им возможность творить, и они с удовольствием импровизируют в рамках задачи, поставленной тренером», — написал Елагин в телеграм-канале.

Турнирная сетка клубного чемпионата мира 2025 года
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