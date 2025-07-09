Елагин: как бы ни закончился финал клубного ЧМ, сезон оказался для «Челси» очень успешным

Российский комментатор Александр Елагин высказался о выходе английского «Челси» в финал клубного чемпионата мира. В 1/2 финала «Челси» обыграл бразильский «Флуминенсе» со счётом 2:0.

«Челси» – в финале! Как бы ни закончился решающий матч 13 июля, этот сезон-2024/2025 оказался для «синих» очень успешным. С одним из самых молодых составов в английской Премьер-лиге (самой жёсткой, самой скоростной и самой беспощадной) Энцо Мареска замкнул в итоге первую четвёрку, завоевав (именно завоевав) путёвку в Лигу чемпионов, и взял трофей Лиги конференций, сделав «Челси» первым в европейском футболе клубом, который побеждал в пяти главных турнирах УЕФА: Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций, Кубок обладателей кубов и Суперкубок Европы. Это выдающееся достижение!

Для меня совершенно очевидно, что «Челси» – тренерская команда. Видно, что ребята доверяют Мареске, а потому стараются максимально выполнять все его задумки на поле, но главное, что итальянец даёт им возможность творить, и они с удовольствием импровизируют в рамках задачи, поставленной тренером», — написал Елагин в телеграм-канале.