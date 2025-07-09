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Кварацхелия поделился ожиданиями от матча 1/2 финала КЧМ с «Реалом»

Кварацхелия поделился ожиданиями от матча 1/2 финала КЧМ с «Реалом»
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Грузинский вингер французского «ПСЖ» Хвича Кварацхелия поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала клубного чемпионата мира с мадридским «Реалом». Игра пройдёт сегодня, 9 июля, начало — в 22:00 мск.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
09 июля 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это очень хорошая команда, мы должны уважать всех их игроков. Мбаппе? Килиан — один из лучших игроков в мире прямо сейчас. «Реал» — это более опасная команда с Мбаппе. У них есть прекрасные футболисты, но прежде всего это качественная команда», — приводит слова Хвичи L’Equipe.

Напомним, на стадии четвертьфинала турнира парижане победили «Баварию» со счётом 2:0. В свою очередь, «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» со счётом 3:2. Финал клубного чемпионата мира состоится 13 июля.

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