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Экс-президент «Торпедо»: если худшие предположения подтвердятся, это пятно позора на клуб

Экс-президент «Торпедо»: если худшие предположения подтвердятся, это пятно позора на клуб
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Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов высказался о ситуации с возможным исключением клуба из Российской Премьер-Лиги. Ранее суд арестовал владельца «Торпедо» Леонида Соболева и генерального директора клуба Валерия Скородумова по обвинению в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.

«Если докажут влияние «Торпедо» на результат, исключат из РПЛ. Если не докажут, оставят. Мы сейчас можем только предполагать. Мне очень обидно, что «Торпедо» оказалось в этой ситуации. Не знаю, намеренно или нет. Сейчас мы с вами гадаем.

Мне обидно, что «Торпедо» вляпалось в эту ситуацию. На мой взгляд, если самые худшие предположения подтвердятся, это будет пятно на клуб, который был столько лет безупречен в части спортивной составляющей. К «Торпедо» никогда не было никаких замечаний. Будет очень больно болельщикам. На историю клуба это наложит пятно позора, которое долго придётся смывать», — сказал Тукманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее сообщалось, что контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит дело «Торпедо» 10 июля.

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