Тренер «ПСЖ» — о жуткой травме Мусиалы: у Доннаруммы не было дурного умысла

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике выступил с заявлением по поводу столкновения вратаря Джанлуиджи Доннаруммы и полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалы. В результате жёсткого стыка немецкий футболист получил перелом малоберцовой кости после вывиха лодыжки. Он уже был прооперирован.

«Думаю, все, кто знает Джанлуиджи, наслышаны о его доброте. Футбол – это травмоопасный вид спорта. В действиях Доннаруммы не было дурного умысла, это очевидно.

Я не собираюсь комментировать заявления представителей «Баварии», потому что это не входит в мои обязанности. Но Доннарумма был очень расстроен. Думаю, он уже связался с Мусиалой, которому все мы желаем скорейшего выздоровления», – цитирует Энрике Mundo Deportivo.