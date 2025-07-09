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«Сочи» объявил о переходе экс-полузащитника «Спартака» Игнатова

«Сочи» объявил о переходе экс-полузащитника «Спартака» Игнатова
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Российский полузащитник Михаил Игнатов стал игроком «Сочи». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Контракт с экс-игроком «Спартака» подписан сроком на три года. За «Сочи» Игнатов будет выступать под восьмым номером», — написано в сообщении клуба.

Московский «Спартак» объявил об уходе Михаила Игнатова 1 июня 2025 года. В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 25-летний полузащитник провёл девять матчей. Также на его счету шесть игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Игнатова составляет € 1 млн.

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