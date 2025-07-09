Луис Энрике высказался перед матчем 1/2 финала КЧМ с «Реалом»

Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала клубного чемпионата мира с мадридским «Реалом». Игра пройдёт сегодня, 9 июля, начало — в 22:00 мск.

«Реал» сложно анализировать. Тактически это новая команда, поэтому и тяжело. При этом все понимают, что у них есть индивидуально сильные футболисты. Думаю, Хаби Алонсо хочет построить отличную команду. Нас ждёт особенный матч. Игра с «Реалом» означает, что мы хорошо идём по турнирной сетке этого турнира. Мы очень мотивированы. Должно быть весело», — приводит слова Энрике испанское онлайн-издание Marca.

Напомним, на стадии четвертьфинала турнира парижане победили «Баварию» со счётом 2:0. В свою очередь, «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» со счётом 3:2. Финал клубного чемпионата мира состоится 13 июля.