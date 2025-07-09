Источник: девять арбитров подозреваются в получении взяток за влияние на судьбу матчей

Скандалы с коррупцией в российском судействе продолжают набирать обороты. Так, сейчас сразу девять арбитров подозреваются в получении взяток за умышленное влияние на результаты матчей, сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Накануне стало известно, что сотрудники полиции задержали футбольного судью Богдана Головко, который работал на матчах Лиги Pari. За оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования (ст. 184 УК) арбитру грозит до семи лет лишения свободы.

Отметим, что Головко подозревается в умышленной ошибке в матче с участием «Торпедо». В то же время руководителей московского клуба обвиняют в попытках дачи взяток арбитрам — президент клуба Леонид Соболев находится в СИЗО.