Капитан «Лас-Пальмаса» победил рак во второй раз и вернулся в футбол

Футболист и капитан «Лас-Пальмаса» Кирьян Родригес вернулся в футбол, победив рак во второй раз, сообщает пресс-служба испанского клуба в социальной сети X. 29-летний полузащитник успешно прошёл химиотерапию и продолжит профессиональную карьеру.

В 2022-м у Кирьяна выявили лимфому Ходжкина, а в феврале этого года у игрока случился рецидив. Родригес принял решение приостановить карьеру для прохождения химиотерапии. Этим летом спортсмен успешно прошёл медосмотр на базе клуба и начал готовиться с командой к новому сезону.

Действующий контракт Кирьяна с «Лас-Пальмасом» рассчитан до конца июня 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего атакующего хавбека в € 1 млн.