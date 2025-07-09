Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капитан «Лас-Пальмаса» победил рак во второй раз и вернулся в футбол

Капитан «Лас-Пальмаса» победил рак во второй раз и вернулся в футбол
Комментарии

Футболист и капитан «Лас-Пальмаса» Кирьян Родригес вернулся в футбол, победив рак во второй раз, сообщает пресс-служба испанского клуба в социальной сети X. 29-летний полузащитник успешно прошёл химиотерапию и продолжит профессиональную карьеру.

В 2022-м у Кирьяна выявили лимфому Ходжкина, а в феврале этого года у игрока случился рецидив. Родригес принял решение приостановить карьеру для прохождения химиотерапии. Этим летом спортсмен успешно прошёл медосмотр на базе клуба и начал готовиться с командой к новому сезону.

Действующий контракт Кирьяна с «Лас-Пальмасом» рассчитан до конца июня 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего атакующего хавбека в € 1 млн.

Материалы по теме
Футболист «Лас-Пальмаса» скончался в 23 года после ДТП
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android