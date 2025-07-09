«Торпедо» будет распущено, если РФС решит исключить клуб из РПЛ

Адвокат совладельца московского «Торпедо» Леонида Соболева Андрей Алёшкин заявил, что функционер распустит команду, если Российский футбольный союз примет решение о её исключении из Российской Премьер-Лиги. Ранее появилась информация, что судья Богдан Головко, по версии следствия, сознательно совершил ошибку в пользу «Торпедо» по ходу матча 34-го тура Первой лиги с «КАМАЗом» из Набережных Челнов (1:1), который состоялся 24 мая 2025 года.

«РФС может исключить «Торпедо» из РПЛ по надуманным основаниям. Оснований для задержания арбитра, на наш взгляд, не было. Говорить о предвзятости судьи заранее я бы не стал. Кроме этого, Леонид Давидович [Соболев] в случае решения о том, что «Торпедо» больше не играет в РПЛ, посчитал правильным распустить команду», — приводит слова Алёшкина ТАСС.

Ранее сообщалось, что контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит дело «Торпедо» 10 июля.