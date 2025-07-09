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Давыдов: чемпионом в новом сезоне станет «Зенит» или «Спартак»

Давыдов: чемпионом в новом сезоне станет «Зенит» или «Спартак»
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Бывший российский форвард Денис Давыдов поделился ожиданиями от грядущего сезона Российской Премьер-Лиги. Он считает, что за чемпионский титул будут бороться «Спартак» и «Зенит». При этом красно-белые должны гарантированно занять место в тройке лидеров, считает Давыдов.

«Чего жду от «Спартака» в новом сезоне? Будет очень интересный сезон, претендентов на чемпионство много. Будет многое зависеть от старта чемпионата и от матчей после зимней паузы. Жду, что красно-белые займут место в тройке.

Сможет ли «Краснодар» защитить титул? Мне кажется, чемпионом РПЛ в следующем сезоне станет «Зенит» или «Спартак», — цитирует Давыдова «РБ Спорт».

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