Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Оренбург» продлил контракты с пятью футболистами

«Оренбург» продлил контракты с пятью футболистами
Комментарии

«Оренбург» в телеграм-канале объявил о продлении контрактов с пятью футболистами: защитниками Данилой Хотулёвым, Алексеем Татаевым, Артёмом Касимовым и Георгием Зотовым, а также полузащитником Дмитрием Рыбчинским.

«ФК «Оренбург» продлил трудовые соглашения с футболистами Данилой Хотулёвым, Дмитрием Рыбчинским, Георгием Зотовым, Алексеем Татаевым и Артемом Касимовым.

Рады продолжать сотрудничество с вами! Плодотворной работы и побед!» — написано в сообщении клуба.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги «Оренбург» занял предпоследнее, 15-е место. В предстоящем сезоне команда выступит в Первой лиге.

Материалы по теме
Полузащитник «Оренбурга» Александр Коваленко перейдёт в «Сочи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android