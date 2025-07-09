«Оренбург» продлил контракты с пятью футболистами

«Оренбург» в телеграм-канале объявил о продлении контрактов с пятью футболистами: защитниками Данилой Хотулёвым, Алексеем Татаевым, Артёмом Касимовым и Георгием Зотовым, а также полузащитником Дмитрием Рыбчинским.

«ФК «Оренбург» продлил трудовые соглашения с футболистами Данилой Хотулёвым, Дмитрием Рыбчинским, Георгием Зотовым, Алексеем Татаевым и Артемом Касимовым.

Рады продолжать сотрудничество с вами! Плодотворной работы и побед!» — написано в сообщении клуба.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги «Оренбург» занял предпоследнее, 15-е место. В предстоящем сезоне команда выступит в Первой лиге.