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Нкунку может перейти из «Челси» в «Интер»

Нкунку может перейти из «Челси» в «Интер»
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Полузащитник «Челси» Кристофер Нкунку может продолжить карьеру в итальянской Серии А. В услугах француза заинтересован миланский «Интер», информирует Footmercato.

Отмечается, что «Интер» хочет усилить свою группу атаки, особенно если из команды уйдёт Мехди Тареми. Нкунку — один из приоритетных вариантов для «нерадзурри».

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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