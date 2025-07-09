Нкунку может перейти из «Челси» в «Интер»

Полузащитник «Челси» Кристофер Нкунку может продолжить карьеру в итальянской Серии А. В услугах француза заинтересован миланский «Интер», информирует Footmercato.

Отмечается, что «Интер» хочет усилить свою группу атаки, особенно если из команды уйдёт Мехди Тареми. Нкунку — один из приоритетных вариантов для «нерадзурри».

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.