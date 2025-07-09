Лионель Месси близок к новому контракту с «Интер Майами» — Тавольери

38-летний нападающий «Интер Майами» Лионель Месси близок к продлению контракта с американским клубом, несмотря на активный интерес к его персоне со стороны некоторых саудовских клубов. Об этом сообщает известный инсайдер Саша Тавольери в социальной сети X. Действующее соглашение Месси с «Интер Майами» рассчитано до конца 2025 года.

Напомним, Лионель выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. Ранее он играл за «Барселону» и «ПСЖ». В составе сине-гранатовых Месси 10 раз выигрывал чемпионат Испании, семь раз становился обладателем Кубка страны, а также четыре раза выигрывал Лигу чемпионов УЕФА.

С «ПСЖ» аргентинец становился чемпионом Франции. Будучи игроком парижского клуба, Месси выиграл чемпионат мира.