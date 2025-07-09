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Тимоти Веа выбрал новый клуб — источник

Тимоти Веа выбрал новый клуб — источник
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Полузащитник «Ювентуса» и сборной США Тимоти Веа определился со своим будущим. Игрок хочет перейти в «Марсель», сообщает Footmercato.

По данным источника, «Марселю» удалось убедить Веа путём переговоров. Сделка близка к завершению.

Ранее «Ювентус» был близок к согласованию трансфера игрока в «Ноттингем Форест», но футболист отказался от этого варианта. При этом, по данным СМИ, туринцы не особо рассчитывают на Тимоти в следующем сезоне, поэтому готовы расстаться с ним.

В минувшем сезоне 25-летний Веа принял участие в 42 матчах за «Ювентус» во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и пятью результативными передачами.

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