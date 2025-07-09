«Рубин» сообщил о переходе защитника в иранский клуб

Узбекистанский защитник Рустам Ашурматов перешёл из российского «Рубина» в иранский «Эстегляль». Об этом сообщила пресс-служба казанского клуба в телеграм-канале.

«ФК «Рубин» и «Эстегляль» договорились о переходе Рустамжона Ашурматова в иранскую команду. Узбекский защитник перешёл в наш клуб в январе 2023 года, сыграл 45 матчей, в которых забил три гола.

Спасибо за всё и удачи в дальнейшей карьере, Рустам!» — написано в сообщении «Рубина».

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 29-летний Рустам Ашурматов провёл 14 матчей. Также на его счету семь игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями защитник не отметился.