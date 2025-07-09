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Адвокат Добровинский: Леонид Соболев сообщил, что стадион «Торпедо» будет достроен

Адвокат Добровинский: Леонид Соболев сообщил, что стадион «Торпедо» будет достроен
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Адвокат Александр Добровинский, обеспечивающий защиту владельца московского «Торпедо» Леонида Соболева, высказался о судьбе строящегося стадиона автозаводского клуба на фоне ареста подзащитного. Ранее суд арестовал Леонида Соболева и генерального директора клуба Валерия Скородумова по обвинению в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.

«Мой клиент Леонид Соболев сообщил, что стадион будет достроен. Но если дойдёт до того, что ФК «Торпедо» будет расформирован, то стадион передадут в структуру молодёжной команды», — сказал Добровинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Ранее Александр Добровинский сообщил, что Леонид Соболев распустит команду, если будет принято решение о её исключении из Российской Премьер-Лиги.

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