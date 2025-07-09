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Эммануэль Пети объяснил, почему Ламин Ямаль хочет играть под 10-м номером за «Барселону»

Эммануэль Пети объяснил, почему Ламин Ямаль хочет играть под 10-м номером за «Барселону»
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Бывший французский футболист Эммануэль Пети объяснил, почему 17-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль хочет играть под 10-м номером, который ранее принадлежал нападающему «Интер Майами» Лионелю Месси.

«Я предполагаю, что Ламин хочет быть похожим на Лионеля Месси и отчасти поэтому он хочет получить 10-й номер. Он играет на правом фланге, и у них есть кое-что общее. 10-й — особый номер для «Барселоны», и Ямаль тоже будет стремиться получить «Золотой мяч». Я думаю, что «Золотой мяч» — главная причина, по которой он хочет стать 10-м номером. Ему 17 лет, а он уже думает об этом. Потрясающий футболист», — приводит слова Пети TNT Sports.

В минувшем сезоне Ямаль принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 25 результативными передачами. В составе «Барселоны» вингер стал чемпионом Испании, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны. Со сборной Испании Ямаль дошёл до финала Лиги наций.

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