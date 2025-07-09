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Адвокат Добровинский допустил роспуск «Торпедо» в случае исключения клуба из РПЛ

Адвокат Добровинский допустил роспуск «Торпедо» в случае исключения клуба из РПЛ
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Адвокат Александр Добровинский, обеспечивающий защиту владельца московского «Торпедо» Леонида Соболева, допустил, что клуб будет расформирован в случае исключения из РПЛ.

«Оснований, по которым клуб можно было бы исключить из РПЛ, нет. Если такие санкции будут применены, то, по словам Леонида Соболева, клуб, вероятно, будет распущен», — прокомментировал адвокат Александр Добровинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Ранее суд арестовал Леонида Соболева и генерального директора клуба Валерия Скородумова по обвинению в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.

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