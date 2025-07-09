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«Борнмут» сделал предложение «Челси» по трансферу голкипера — Романо

«Борнмут» сделал предложение «Челси» по трансферу голкипера — Романо
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Английский «Борнмут» сделал предложение «Челси» по переходу голкипера Джордже Петровича. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Переговоры между клубами продолжаются, так как игрок заинтересован в переходе в «Борнмут». На прошлой неделе ничего не было заключено с «Сандерлендом», поэтому «Борнмут» теперь надеется завершить сделку», — написал Романо.

Прошлый сезон 25-летний Джордже Петрович провёл в аренде во французском «Страсбурге». Голкипер провёл 31 матч в сезоне-2024/2025 Лиги 1. Петрович перешёл в «Челси» из американского «Нью-Инглэнд Революшн» в 2023 году.

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