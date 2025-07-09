В «Урале» снова заявили о готовности играть в РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов вновь заявил, что команда готова играть в Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне. Напомним, по итогам двух стыковых игр за право выступать в РПЛ «Урал» уступил «Ахмату» (2:3) и не сумел подняться в высший российский дивизион.

«Урал» готов быть в РПЛ. Мы всегда к этому шли, хотели быть в Премьер-Лиге, но, по нашему мнению, нас несправедливо судили — наш гол в ворота «Ахмата» во время стыковых матчей был не засчитан, что является неверным решением, которое признала ЭСК. У нас есть стадион, болельщики, и состав готов играть в высшем дивизионе», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Напомним, новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 18 июля 2025 года и завершится 17 мая 2026-го. Действующим чемпионом страны является «Краснодар».