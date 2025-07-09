«Никто не виноват». Мусиала выступил с заявлением по своей серьёзной травме

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала выступил с заявление по поводу своей серьёзной травмы. Накануне в одном из игровых эпизодов он столкнулся с вратарём «ПСЖ» Джалуиджи Доннаруммой. В результате жёсткого стыка немецкий хавбек получил перелом малоберцовой кости после вывиха лодыжки. Он уже был прооперирован. Многие болельщики стали критиковать Доннарумму за якобы умышленно нанесённую травму.

«Я хотел сказать, что в моей травме никто не виноват. Такие ситуации случаются», — цитирует слова Мусиалы EuroFoot.

В 44 матчах прошедшего клубного сезона Мусиала забил 21 гол и отдал восемь результативных передач.