«Только боль». В «Реале Сосьедад» прокомментировали новости об очередной травме Захаряна

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате прокомментировал новости об очередной травме российского полузащитника Арсена Захаряна. По словам представителя клуба, у хавбека не полноценное повреждение, а просто мышечная боль.

«У Арсена нет травмы, врачи её исключили. У него только боль [в камбаловидной мышще], и он будет работать один по индивидуальной программе, пока эта боль не пройдёт», — приводит слова Мундуате интернет-портал Sport24.

Напомним, большую часть минувшего сезона Захарян пропустил из-за повреждений. Россиянин принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

В 1-м туре нового сезона чемпионата Испании «Реал Сосьедад» 16 августа на выезде встретится с «Валенсией». Захарян перешёл в испанский клуб из московского «Динамо» в августе 2023-го.