В «Акроне» рассказали, какие позиции команде нужно усилить на трансферном рынке

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев рассказал, какие позиции в команде нужно усилить на трансферном рынке. По словам российского специалиста, усиление «Акрону» необходимо буквально в каждой линии.

«В прошлом сезоне мы надеялись и даже понимали, что сохраним место в РПЛ. У нас было собрание, где мы обсуждали эти моменты, и, в принципе, мало что изменилось. На мой взгляд, нам нужно усилить практически каждую линию, а где‑то даже нужно приобретать по два футболиста», — заявил Тедеев в эфире «Матч ТВ».

Тольяттинский «Акрон» под руководством главного тренера Заура Тедеева в сезоне-2024/2025 впервые в клубной истории выступил в Российской Премьер-Лиге. Красно-чёрные набрали 35 очков в 30 матчах и финишировали на девятом месте, на восемь очков опередив зону стыковых матчей и на 16 очков — зону прямого вылета.