«Сочи» арендовал полузащитника у «Зенита»

Полузащитник Дмитрий Васильев перешёл из санкт-петербургского «Зенита» в «Сочи» на правах аренды. Об этом сообщил официальный сайт «Сочи».

«Состав футбольного клуба «Сочи» на правах аренды пополнил полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Васильев. Арендное соглашение рассчитано на сезон-2025/2026. Выступать за «Сочи» 21-летний футболист будет под 87-м номером», — написано в сообщении клуба.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги Дмитрий Васильев провёл два матча. Также на его счету семь игр и два гола в Фонбет Кубке России.

«Сочи» в предстоящем сезоне выступит в Российской Премьер-Лиге.