В РФС подтвердили участие в следствии по делу арбитра матча «Торпедо» — «КАМАЗ»

В службе коммуникаций РФС подтвердили участие в следствии по делу главного арбитра матча 34-го тура Первой лиги «Торпедо» — «КАМАЗ» Богдана Головко. Ранее появилась информация, что Головко, по версии следствия, сознательно совершил ошибку в пользу «Торпедо» по ходу матча с «КАМАЗом» (1:1), который состоялся 24 мая 2025 года.

«РФС участвовал в следственных действиях по делу руководителей «Торпедо», связанных с задержанием арбитра Богдана Головко. Мы продолжаем взаимодействие со следственными органами и оказываем им всестороннее содействие в расследовании. РФС на данный момент не может раскрыть какие-либо дополнительные детали по этому делу, чтобы не нарушать тайну следствия», — сообщили в службе коммуникаций РФС корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.