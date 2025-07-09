Абба прокомментировал победу «Челси» над «Флуминенсе» в полуфинале клубного ЧМ

Комментатор Okko Спорт Лионель Абба прокомментировал исход полуфинального матча клубного чемпионата мира, в котором встретились «Флуминенсе» и «Челси». Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу британского коллектива.

«Закончилась сказка «Флуминенсе». Очень сложно на таком уровне выдавать качественные матчи против команд, которые по игровым и финансовым ресурсам сильнее. У «Флуминенсе» в матче против «Челси» не получалось практически ничего, особенно в первом тайме. Лондонцы создали больше моментов, были быстрее и, в конце концов, первый гол за «Челси» забил бывший игрок «Флуминенсе» Жоау Педро, красивейшим ударом в дальний верхний угол.

В центре поля у «Флуминенсе» не шла игра. Во второй половине первого тайма бразильцам всё-таки удалось создать момент, после которого счёт должен был становиться 1:1, но Кукурелья вынес мяч с ленточки ворот.

В концовке первого тайма после стандарта мяч попал в руку Чалоба и арбитр указал на точку. Но после небольшой паузы судья отправился к монитору и отменил своё решение с формулировкой: «Рука защитника находилась в естественном положении». Спорное решение, но сейчас уже все привыкли к тому, что трактовка арбитра в таких ситуациях — это серая зона.

Во втором тайме тренер «Флуминенсе» практически сразу начал делать атакующие замены, за что поплатился. «Челси» удвоил преимущество благодаря быстрой контратаке. Жоао Педро оформил дубль. Такое преимущество «Челси» уже не упустил, спокойно доведя дело до победы. У «Флуминенсе» не хватило ресурсов даже для того, чтобы отыграть хотя бы один мяч.

Энцо Мареска выводит свою команду уже во второй финал в нынешнем сезоне. Остается дождаться только соперника: «ПСЖ» или «Реал», — сказал Абба в беседе с корреспондентом «Чемпионата».