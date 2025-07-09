Дмитрий Аленичев считает, что «Спартаку» не стоит отговаривать Барко и Угальде от ухода

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о возможном уходе из клуба полузащитника Эсекьеля Барко и нападающего Манфреда Угальде. Ранее сообщалось, что Барко может перейти в бразильский «Фламенго», а Угальде — в нидерландский «Фейеноорд».

«Барко и Угальде — это два лидера в нынешнем «Спартаке». Они это доказали в прошлом сезоне: Угальде забил 17 мячей, а Барко был очень креативным футболистом — практически все атаки создавались именно через него. Плюс у него был партнёр в лице Маркиньоса.

Если это правда, что Барко и Угальде хотят уйти из «Спартака», я считаю, что не нужно их уговаривать остаться. Я не сторонник, чтобы уговаривать игрока. Если футболисты не хотят играть за клуб, а тем более мы сейчас говорим о московском «Спартаке», — вряд ли эти уговоры принесут пользу. Нужно просто объявить реальную цену этим футболистам клубов, в которые они хотят уйти. И просто попрощаться. Деньги, полученные за них, потратить на очень качественных футболистов!» — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.