Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны финансовые детали перехода Шомуродова в «Истанбул Башакшехир»

Стали известны финансовые детали перехода Шомуродова в «Истанбул Башакшехир»
Аудио-версия:
Комментарии

Турецкий «Истанбул Башакшехир» завершает подписание нападающего «Ромы» Эльдора Шомуродова. Стороны заключат арендное соглашение за € 3 млн. В нём также будет прописана опция выкупа за € 2,7 млн, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Шомуродов выступал за «Рому» с лета 2021 года. Действующее соглашение форварда сборной Узбекистана с римлянами рассчитано до 2026 года. Кроме того, Эльдор известен выступлениями за «Дженоа», «Специю» и «Кальяри» в Италии, в составе «Ростова» в России, а также за узбекистанские «Бунёдкор» и «Машъал».

В сезоне-2024/2025 итальянской Серии А 30-летний Эльдор Шомуродов провёл 27 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Также на счету нападающего восемь игр, два гола и одна результативная передача в Лиге Европы.

Материалы по теме
Крупные сделки «Челси» и «Арсенала», уход легенды «Сити». Трансферы недели в Европе
Крупные сделки «Челси» и «Арсенала», уход легенды «Сити». Трансферы недели в Европе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android