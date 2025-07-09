Александр Рязанцев: сейчас ничего не понятно и у «Торпедо», и во всём российском футболе

Бывший полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев высказался о возможном снятии московского клуба с участия в РПЛ, а также оценил обстановку в российском футболе. Ранее появилась информация, что судья Богдан Головко, по версии следствия, сознательно совершил ошибку в пользу московского «Торпедо» во время матча 34-го тура Первой лиги с «КАМАЗом» из Набережных Челнов (1:1), который состоялся 24 мая 2025 года.

«Пока непонятно, чем закончится ситуация с «Торпедо». Она может привести к чему угодно. Этим летом проблемы есть не только у «Торпедо». Вспомните хотя бы переходные матчи во всех лигах. Сейчас ничего не понятно и у «Торпедо», и во всём российском футболе. В этом смысле ситуация «Торпедо» — не единственная проблема в это межсезонье», — приводит слова Рязанцева Metaratings.

Ранее сообщалось, что контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит дело «Торпедо» 10 июля.