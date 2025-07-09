Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Рязанцев: сейчас ничего не понятно и у «Торпедо», и во всём российском футболе

Александр Рязанцев: сейчас ничего не понятно и у «Торпедо», и во всём российском футболе
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев высказался о возможном снятии московского клуба с участия в РПЛ, а также оценил обстановку в российском футболе. Ранее появилась информация, что судья Богдан Головко, по версии следствия, сознательно совершил ошибку в пользу московского «Торпедо» во время матча 34-го тура Первой лиги с «КАМАЗом» из Набережных Челнов (1:1), который состоялся 24 мая 2025 года.

«Пока непонятно, чем закончится ситуация с «Торпедо». Она может привести к чему угодно. Этим летом проблемы есть не только у «Торпедо». Вспомните хотя бы переходные матчи во всех лигах. Сейчас ничего не понятно и у «Торпедо», и во всём российском футболе. В этом смысле ситуация «Торпедо» — не единственная проблема в это межсезонье», — приводит слова Рязанцева Metaratings.

Ранее сообщалось, что контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит дело «Торпедо» 10 июля.

Материалы по теме
В РФС подтвердили участие в следствии по делу арбитра матча «Торпедо» — «КАМАЗ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android