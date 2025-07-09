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Пьер-Эмерик Обамеянг может вернуться в Европу

Пьер-Эмерик Обамеянг может вернуться в Европу
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Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг может вернуться в чемпионат Франции. В услугах футболиста заинтересован «Марсель». Стороны уже контактируют между собой, информирует издание Footmercato.

Отмечается, что Обамеянг обсуждает с «Марселем» перспективу возвращения в клуб текущим летом.

Сейчас 36-летний нападающий выступает за клуб «Аль-Кадисия» из Саудовской Аравии. Интернет-портал Transfemarkt оценивает рыночную стоимость опытного нападающего в € 3,5 млн. Ранее Обамеянг выступал за лондонские «Челси» и «Арсенал», каталонскую «Барселону», дортмундскую «Боруссию», итальянский «Милан» и ряд других европейских команд.

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