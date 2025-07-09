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Аленичев: если не будет покупок на место Барко и Угальде, можно не думать о тройке РПЛ

Аленичев: если не будет покупок на место Барко и Угальде, можно не думать о тройке РПЛ
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Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев отреагировал на трансферные новости вокруг клуба. В СМИ появилась информация, что стан красно-белых могут покинуть Эсекьель Барко и Манфред Угальде, которые в минувшем сезоне были лидерами команды.

«Если Барко и Угальде уйдут и не будет никаких покупок, то «Спартаку» придётся вообще не думать о попадании в тройку в новом сезоне РПЛ. Этого не поймут преданные болельщики «Спартака». Вообще, такое решение руководства может привести к скандалу вокруг «Спартака», чего не хотелось бы», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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