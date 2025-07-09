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Роман Ежов стал игроком «Сочи»

Роман Ежов стал игроком «Сочи»
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Полузащитник Роман Ежов перешёл в «Сочи». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«27-летний полузащитник Роман Ежов пополнил состав нашей команды. Контракт с экс-игроком «Крыльев Советов» подписан сроком на три года. За «Сочи» Ежов будет выступать под 29-м номером», — написано в заявлении клуба.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги Роман Ежов провёл 21 матч за «Крылья Советов», в которых отметился двумя голевыми передачами. Также на счету полузащитника две игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился. «Крылья Советов» объявили об уходе Ежова 9 июня 2025 года.

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