«Зенит» — «Сьон»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00 мск
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Сегодня, 9 июля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся российский «Зенит» и швейцарский «Сьон». Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). Начало встречи — в 19:00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
09 июля 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Не начался
Сьон
Сьон, Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
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П2
«Зенит» завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на втором месте. Команда набрала 66 очков за 30 встреч. Чемпионом страны стал «Краснодар» (67). «Сьон» занял девятое место в чемпионате Швейцарии сезона-2024/2025, набрав 44 очка за 38 игр. Первым стал «Базель» (73).
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