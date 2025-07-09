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Карлос Тевес назначен главным тренером аргентинского «Тальереса»

Карлос Тевес назначен главным тренером аргентинского «Тальереса»
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», «Ювентуса» и «Манчестер Сити» Карлос Тевес назначен главным тренером аргентинского «Тальереса». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

У 41-летнего Тевеса уже есть небольшой опыт тренерской работы. С 2023 по 2024 год он возглавлял «Индепендьенте», в 2022 году – «Росарио Сентраль».

Тевес завершил карьеру футболиста в 2022 году. За время карьеры в качестве футболиста Тевес выступал за такие команды, как «Бока Хуниорс», «Коринтианс», «Вест Хэм», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ювентус» и «Шанхай Шэньхуа». В составе «красных дьяволов» экс-нападающий выигрывал Лигу чемпионов, а со сборной Аргентины становился олимпийским чемпионом.

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