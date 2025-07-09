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В «Акроне» обозначили, каких футболистов ищут для усиления команды

В «Акроне» обозначили, каких футболистов ищут для усиления команды
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Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев рассказал, каких футболистов ищет клуб на трансферном рынке для усиления команды.

«Насчёт громких имён сказать сложно. Знаете, легче всего взять футболиста, условно, за пять рублей и заплатить семь, понимая, что мы великий клуб и можем пригласить любого. И тогда селекция не нужна. А для нас важно взять футболиста и сделать его ещё сильнее. Поэтому уровень футболистов, на которых мы рассчитываем — это перспективные и способные игроки», — заявил Тедеев в эфире «Матч ТВ».

Тольяттинский «Акрон» под руководством главного тренера Заура Тедеева в сезоне-2024/2025 впервые в клубной истории выступил в Российской Премьер-Лиге. Красно-чёрные набрали 35 очков в 30 матчах и финишировали на девятом месте, на восемь очков опередив зону стыковых встреч и на 16 очков — зону прямого вылета.

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