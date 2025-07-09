Рамон Соса перешёл из «Ноттингем Форест» в «Палмейрас»

Английский «Ноттингем Форест» на официальном сайте сообщил, что парагвайский нападающий Рамон Соса покинул клуб, перейдя в бразильский «Палмейрас».

«Все в «Ноттингем Форест» хотели бы поблагодарить Рамона за его вклад в прошлый сезон и пожелать ему всего наилучшего в следующем вызове», — написано в сообщении клуба.

В сезоне-2024/2025 английской Премьер-лиги 25-летний Рамон Соса провёл 19 матчей, в которых отметился одним голом. Также на его счету три игры, два гола и одна результативная передача в Кубке Англии. В Кубке английской лиги нападающий принял участие в одной встрече, отметившись одной голевой передачей.