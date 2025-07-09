Джига подписал контракт с «Рейнджерс»

Центральный защитник Нассер Джига пополнил состав «Рейнджерс». Футболист перебрался в шотландский клуб на правах аренды из «Вулверхэмптона». Об этом информирует официальный сайт «Рейнджерс».

Стороны заключили контракт сроком на один сезон. Финансовые детали сделки не разглашаются.

«Мы рады объявить о переходе Насера ​​Джиги из «Вулверхэмптона» в аренду на целый сезон», — написала пресс-служба шотландцев.

Джиге 22 года, он родом из Буркина-Фасо. Контракт футболиста с «Вулверхэмптоном» рассчитан до 2030 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 10 млн. Ранее игрок выступал за «Базель», «Црвену Звезду» и ряд других европейских команд.