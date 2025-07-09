Тренер СКА Ларионов назвал двух величайших футболистов России всех времён

Главный тренер хоккейного клуба СКА Игорь Ларионов рассказал, кого считает величайшими футболистами России всех времён. Он выделил бывшего вингера «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрея Аршавина, а также действующего голкипера ПФК ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Величайший футболист в истории России? Я думаю, Аршавин. Мне нравилась нестандартность его игры. На такие вещи хочется смотреть и не хочется уходить со стадиона. Потому что ты всегда знаешь, что он может сделать на поле что-то необычное. Если говорить о стабильности игры, а также о характере, то для меня это Игорь Акинфеев, который играет прекрасно в течение 20 лет. Поэтому выделю именно этих двоих игроков. Аршавин — яркий, техничный и умный. Акинфеев — человек, который каждый год стабильно делает свою работу и дает пример молодёжи, как надо в этой жизни себя вести и идти к своей цели», — приводит слова Ларионова «Спорт-экспресс».