Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер СКА Ларионов назвал двух величайших футболистов России всех времён

Тренер СКА Ларионов назвал двух величайших футболистов России всех времён
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер хоккейного клуба СКА Игорь Ларионов рассказал, кого считает величайшими футболистами России всех времён. Он выделил бывшего вингера «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрея Аршавина, а также действующего голкипера ПФК ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Величайший футболист в истории России? Я думаю, Аршавин. Мне нравилась нестандартность его игры. На такие вещи хочется смотреть и не хочется уходить со стадиона. Потому что ты всегда знаешь, что он может сделать на поле что-то необычное. Если говорить о стабильности игры, а также о характере, то для меня это Игорь Акинфеев, который играет прекрасно в течение 20 лет. Поэтому выделю именно этих двоих игроков. Аршавин — яркий, техничный и умный. Акинфеев — человек, который каждый год стабильно делает свою работу и дает пример молодёжи, как надо в этой жизни себя вести и идти к своей цели», — приводит слова Ларионова «Спорт-экспресс».

Материалы по теме
Эксклюзив
Владимир Быстров выступил за ужесточение лимита в российском футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android