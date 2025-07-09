Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава КДК объяснил, почему комитет не стал рассматривать дело Писарского

Глава КДК объяснил, почему комитет не стал рассматривать дело Писарского
Аудио-версия:
Комментарии

Глава КДК РФС Артур Григорьянц объяснил, почему комитет не рассматривал дело о ставках нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского. Ранее комитет по этике РФС отстранил футболиста на четыре года, три из которых условно – от деятельности, связанной с футболом. Писарский нарушил статью 18 регламента РФС по этике (запрет на участие в тотализаторе и азартных играх). СМИ сообщали, что он через посредника сделал ставку на матч, в котором получил неоднозначную красную карточку в центре поля.

— Почему КДК всё‑таки не стал рассматривать дело Писарского?
— Речь идёт о том, что от комитета по этике не поступало в КДК документов о влиянии на результат матча. То есть там идёт речь об участии в азартных играх, и всё. Не более. Там нет какой‑то составляющей, которая могла бы стать предметом нашего рассмотрения, — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».

Материалы по теме
РФС забанил Писарского за скандал со ставками! Игрока отстранили на длительный срок. LIVE
Live
РФС забанил Писарского за скандал со ставками! Игрока отстранили на длительный срок. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android