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Стало известно, сколько «Бавария» готова заплатить «Ливерпулю» за Луиса Диаса

Стало известно, сколько «Бавария» готова заплатить «Ливерпулю» за Луиса Диаса
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Мюнхенская «Бавария» готова заплатить «Ливерпулю» за колумбийского вингера Луиса Диаса не более € 60 млн, включая бонусы. Об этом сообщает CF Bayern Insider. По данным источника, на данном этапе немцы не ведут переговоров с мерсисайдским клубом по Диасу на фоне гибели крайнего нападающего Диогу Жоты.

Напомним, ранее сообщалось, что «Барселона» также заинтересована в колумбийском вингере, сделав его главной трансферной целью после срыва сделки по Нико Уильямсу из «Атлетика».

Диас выступает за «красных» с января 2022-го. В завершившемся сезоне-2024/2025 вингер провёл 50 матчей за мерсисайдцев во всех турнирах, забил 17 голов и сделал восемь результативных передач.

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