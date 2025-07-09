Стало известно, сколько «Бавария» готова заплатить «Ливерпулю» за Луиса Диаса

Мюнхенская «Бавария» готова заплатить «Ливерпулю» за колумбийского вингера Луиса Диаса не более € 60 млн, включая бонусы. Об этом сообщает CF Bayern Insider. По данным источника, на данном этапе немцы не ведут переговоров с мерсисайдским клубом по Диасу на фоне гибели крайнего нападающего Диогу Жоты.

Напомним, ранее сообщалось, что «Барселона» также заинтересована в колумбийском вингере, сделав его главной трансферной целью после срыва сделки по Нико Уильямсу из «Атлетика».

Диас выступает за «красных» с января 2022-го. В завершившемся сезоне-2024/2025 вингер провёл 50 матчей за мерсисайдцев во всех турнирах, забил 17 голов и сделал восемь результативных передач.