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РФС убеждает «Торпедо» отказаться от участия в РПЛ, его может заменить «Оренбург»

РФС убеждает «Торпедо» отказаться от участия в РПЛ, его может заменить «Оренбург»
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Российский футбольный союз уговаривает «Торпедо» отказаться от участия в РПЛ в сезоне-2025/2026. Тогда место чёрно-белых в высшем российском дивизионе займёт «Оренбург». Об этом сообщает известный инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, в случае добровольного отказа от игры в РПЛ автозаводцы не смогут подать протест в CAS (Спортивный арбитражный суд). Такая возможность предусмотрена регламентом, и, как следствие этого, команда из Премьер-Лиги («Оренбург») получит преимущество (над «Уралом») при выборе, кем заменить выбывший клуб.

Отмечается, что «Торпедо» не хочет отказываться от участия в Российской Премьер-Лиге. Напомним, чёрно-белые заняли второе место в Pari Первой лиге сезона-2024/2025 и напрямую вышли в РПЛ. Действующим чемпионом России является «Краснодар». Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 18 июля 2025 года и завершится 17 мая 2026-го.

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