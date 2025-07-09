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Экс-капитан «Торпедо» Самсонов: пацаны бились, а теперь лишать их шанса сыграть в РПЛ?

Экс-капитан «Торпедо» Самсонов: пацаны бились, а теперь лишать их шанса сыграть в РПЛ?
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Бывший футболист московского «Торпедо» Артём Самсонов высказался о ситуации с возможным исключением клуба из Российской Премьер-Лиги. Ранее суд арестовал владельца «Торпедо» Леонида Соболева и генерального директора клуба Валерия Скородумова по обвинению в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит дело «Торпедо» 10 июля.

«Думаю, такого не произойдёт, что «Торпедо» не допустят до РПЛ. Конечно, странная ситуация произошла, но, кажется, РФС на такое не пойдёт, чтобы снять команду. Это будет неправильно. Пацаны ни в чём не виноваты, они бились, боролись. Я читаю много новостей и так понимаю, что у всех одно мнение. Игроки тратили свои силы, здоровье, кто-то получал травмы. А теперь лишать их этого шанса? Это неправильно», — сказал Самсонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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