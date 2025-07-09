Экс-капитан «Торпедо» Самсонов отреагировал на слова Соболева о возможном роспуске команды

Бывший капитан и защитник «Торпедо» Артём Самсонов отреагировал на заявление совладельца клуба Леонида Соболева, что команда будет распущена, если РФС примет решение исключить чёрно-белых из РПЛ.

«Владелец «Торпедо» сейчас говорит слова о роспуске команды, чтобы люди наверху понимали, что столько болельщиков, фанатов потеряют такой клуб с традициями. Тогда опять настанут такие времена, которые уже были у «Торпедо», когда команду распускали, играли в КФК. А сейчас есть возможности, строят стадион, вкладывались такие деньги. Последние годы всё стабильно, и чтобы сейчас всё разрушилось… Будет крах для «Торпедо», а в первую очередь — для болельщиков. Уверен, такого не произойдёт», — сказал Самсонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.