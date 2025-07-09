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«Лион» остался в Лиге 1 после удовлетворения апелляции

«Лион» остался в Лиге 1 после удовлетворения апелляции
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Французский «Лион» сохранил место в Лиге 1 после решения Национальной дирекции контроля и управления футбольных клубов Франции (DNCG), которая удовлетворила апелляцию клуба. Об этом сообщил официальный сайт «Лиона».

«Сегодняшнее решение является первым шагом к восстановлению доверия к «Лиону». Теперь мы можем сосредоточить наше внимание на спортивных целях, полностью готовясь к следующему сезону», — написано в сообщении.

Ранее сообщалось, что «Лион» будет понижен в Лигу 2 за нарушение финансовой отчётности. Позднее клуб подал апелляцию на указанное решение. Команда заняла шестое место в прошедшем сезоне Лиги 1.

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