«Лион» остался в Лиге 1 после удовлетворения апелляции

Французский «Лион» сохранил место в Лиге 1 после решения Национальной дирекции контроля и управления футбольных клубов Франции (DNCG), которая удовлетворила апелляцию клуба. Об этом сообщил официальный сайт «Лиона».

«Сегодняшнее решение является первым шагом к восстановлению доверия к «Лиону». Теперь мы можем сосредоточить наше внимание на спортивных целях, полностью готовясь к следующему сезону», — написано в сообщении.

Ранее сообщалось, что «Лион» будет понижен в Лигу 2 за нарушение финансовой отчётности. Позднее клуб подал апелляцию на указанное решение. Команда заняла шестое место в прошедшем сезоне Лиги 1.