Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джордан Хендерсон покинет «Аякс» свободным агентом

Джордан Хендерсон покинет «Аякс» свободным агентом
Комментарии

35-летний полузащитник «Аякса» Джордан Хендерсон покинет амстердамский клуб на правах свободного агента. Английский футболист решил не продлевать истекающий этим летом контракт, сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

В 45 матчах прошедшего клубного сезона Хендерсон забил один гол и отдал шесть голевых передач. За «Аякс» опытный полузащитник выступает с 2024 года. Ранее он играл за саудовский «Аль-Иттифак» и «Ливерпуль». В составе мерсисайдского клуба Джордан становился чемпионом Англии, брал все внутренние кубки, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Хендерсона в € 2,5 млн.

Материалы по теме
Фото
Хендерсон посетил стихийный мемориал возле «Энфилда» в память о погибшем Жоте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android