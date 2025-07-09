Джордан Хендерсон покинет «Аякс» свободным агентом

35-летний полузащитник «Аякса» Джордан Хендерсон покинет амстердамский клуб на правах свободного агента. Английский футболист решил не продлевать истекающий этим летом контракт, сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

В 45 матчах прошедшего клубного сезона Хендерсон забил один гол и отдал шесть голевых передач. За «Аякс» опытный полузащитник выступает с 2024 года. Ранее он играл за саудовский «Аль-Иттифак» и «Ливерпуль». В составе мерсисайдского клуба Джордан становился чемпионом Англии, брал все внутренние кубки, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Хендерсона в € 2,5 млн.