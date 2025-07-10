Определились финалисты клубного чемпионата мира — 2025

В финале клубного чемпионата мира — 2025 в США встретятся «Челси» и «ПСЖ». Второй полуфинальный матч проходил в среду, 9 июля, на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США) и завершился победой парижан над мадридским «Реалом» со счётом 4:0.

Днём ранее в первой полуфинальной встрече турнира встречались бразильский «Флуминенсе» и английский «Челси». Победу со счётом 2:0 праздновали футболисты лондонского клуба. Таким образом, «Челси» стал первым финалистом клубного ЧМ.

Победитель клубного чемпионата мира 2025 года определится в финальном матче между «Челси» и «ПСЖ». Игра запланирована на воскресенье, 13 июля. Команды встретятся на стадионе «Метлайф».