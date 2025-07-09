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«Рома» ведёт работу над трансфером Эвана Фергюсона из «Брайтона» — Романо

«Рома» ведёт работу над трансфером Эвана Фергюсона из «Брайтона» — Романо
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«Рома» хочет приобрести нападающего Эвана Фергюсона из клуба «Брайтон энд Хоув Альбион». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Сообщается, что «чайки» готовы отдать игрока в аренду и вести диалог о возможном полноценном трансфере. Если переход игрока в рамках аренды состоится, то выплату его зарплаты на себя в полной мере возьмёт итальянский клуб.

С февраля футболист выступал за «Вест Хэм Юнайтед» на правах аренды. Игрок принял участие в восьми матчах «молотобойцев». По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего национальной команды Ирландии составляет € 25 млн.

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