Аэропорт Геленджика откроют впервые с февраля 2022 года, это сократит дорогу «Краснодару»

Аэропорт Геленджика готовится к возобновлению работы. Об этом сообщает Минтранс России. Отмечается, что в ближайшее время планируется открытие аэропорта для выполнения внутренних рейсов, а билеты появятся в продаже после соответствующего объявления.

Таким образом, у футбольного клуба «Краснодар» и его соперников сократится расстояние от ближайшего аэропорта до 195 км. Ранее ближайшим к Краснодару функционирующим оставался аэропорт в Ставрополе (298 км).

Напомним, аэропорты Краснодара и Геленджика не принимали воздушные суда с февраля 2022 года. Это объяснялось соображениями безопасности. О дате возможного открытия аэропорта в Краснодаре пока не сообщалось. Всего на юге страны 11 аэропортов, чья работа была приостановлена.