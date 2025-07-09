Анчелотти приговорён к году тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов — EFE

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти приговорён к одному году тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов. Специалист обвиняется в сокрытии доходов, связанных с правами на его имидж. Об этом сообщает EFE.

По данным источника, Анчелотти также обязан выплатить штраф в размере € 386 361,93. Прокуратура обвинила бывшего тренера мадридского «Реала» в мошенничестве на сумму € 1 062 079 в налоговых годах 2014 (€ 386 361) и 2015 (€ 675 718) во время его первого пребывания в мадридском «Реале».

В ходе этого же процесса итальянский тренер был оправдан по другому возможному налоговому правонарушению, совершённому в 2015 году и также связанному с изъятием у него прав на имидж, когда он был сотрудником мадридского «Реала».