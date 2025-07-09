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Форвард «Реала» Мбаппе опубликовал фото в футболке ПСЖ в преддверии 1/2 финала КЧМ

Форвард «Реала» Мбаппе опубликовал фото в футболке ПСЖ в преддверии 1/2 финала КЧМ
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе поделился фотографией в форме «ПСЖ» времён выступления за парижский клуб в преддверии очного матча между клубами. Команды встретятся сегодня, 9 июля, в рамках 1/2 финала клубного чемпионата мира — 2025 в США.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
09 июля 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На своей странцие в социальных сетях французский нападающий опубликовал фото в футболке парижан и с надписью «GOAT» на рекламных баннерах вдоль футбольного поля.

Фото: Страница Килиана Мбаппе в социальной сети

Напомним, Мбаппе перебрался в мадридский «Реал» из «ПСЖ» летом прошлого года в статусе свободного агента. В дебютном сезоне за мадридский клуб форвард принял участие в 58 встречах, забил 44 гола и пять раз результативно ассистировал партнёрам по команде.

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